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07:22 (мск), источник: Noi.md

В Криулянах трое рабочих погибли во время обрушения шахты

Шахта по добыче известняка обрушилась в селе Пашкань Криулянского района. О случившемся властей оповестили жёны трёх шахтёров.

Источник: Noi.md

Женщины переживали, что мужья не вернулись с работы.

Немедленно к месту происшествия направили бригаду спасателей. Сотрудники СЧС обнаружили под обломками тела двух мужчин. Их коллегу с тяжёлыми травмами госпитализировали. Мужчина скончался в больнице.

Позже на место ЧП направили ещё две бригады спасателей. Более 20 человек участвовали в разборе обломков и поиске других пострадавших.

По предварительной информации, кроме троих погибших, в шахте никого не было.

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