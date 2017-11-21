В Криулянах трое рабочих погибли во время обрушения шахты

Источник: Noi.md

Женщины переживали, что мужья не вернулись с работы.

Немедленно к месту происшествия направили бригаду спасателей. Сотрудники СЧС обнаружили под обломками тела двух мужчин. Их коллегу с тяжёлыми травмами госпитализировали. Мужчина скончался в больнице.

Позже на место ЧП направили ещё две бригады спасателей. Более 20 человек участвовали в разборе обломков и поиске других пострадавших.