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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцев предупредили о новом хитром способе мошенничества

Злоумышленники придумали, как можно заработать на СНИЛС.

Жителям Приморского края стоит опасаться нового способа мошенничества. В Сети появились сайты, якобы позволяющие проверить свои страховые накопления, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, в последнее время в Интернете стали появляться сомнительные сайты. На их страницах пользователям предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». Для этого посетителям сайтов необходимы номера СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина в системе обязательного пенсионного страхования — прим. ред.) или паспортные данные.

На первом этапе гражданину нужно ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев, уверяют в ведомстве, речь идёт о сумме, превышающей 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод денег на счёт клиента.

«Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба Пенсионного фонда так далеко не заходила. В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — рекомендуют сотрудники ведомства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, как мошенники опустошают банковские карты. В России и на Дальнем Востоке в частности остаётся актуальным вопрос безопасности финансовых операций.

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