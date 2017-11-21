Приморцев предупредили о новом хитром способе мошенничества
Злоумышленники придумали, как можно заработать на СНИЛС.
Злоумышленники придумали, как можно заработать на СНИЛС.
Жителям Приморского края стоит опасаться нового способа мошенничества. В Сети появились сайты, якобы позволяющие проверить свои страховые накопления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как сообщили в
На первом этапе гражданину нужно ввести номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев, уверяют в ведомстве, речь идёт о сумме, превышающей 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод денег на счёт клиента.
«Возможно, есть и третий этап, но
Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, как мошенники опустошают банковские карты. В России и на Дальнем Востоке в частности остаётся актуальным вопрос безопасности финансовых операций.