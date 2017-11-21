Шпорт обсудил расследование катастрофы с МАК и «Хабаровскими авиалиниями»

Накануне специалисты побывали на месте авиакатастрофы. Представители МАК сообщили, что в ближайшее время «чёрные ящики» направят в Москву для расшифровки. Кроме того, сегодня, 21 ноября, в Хабаровск прибудет представитель завода-изготовителя из Чехии, который отправится в Нелькан на место авиакатастрофы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 15 ноября произошла авиакатастрофа с участием самолёта Л-410 в селе Нелькан. Воздушное судно разбилось недалеко от взлётно-посадочной полосы. Погибли шесть человек — все, кроме трёхлетней девочки. Её мать рассказала о том, что ей пришлось пережить, узнав о трагедии. Ребёнка доставили в детскую краевую больницу имени Пиотровича в Хабаровске, где Жасмина Леонтьева успешно перенесла операцию. Следователи возбудили уголовное дело и после выяснения некоторых обстоятельств исключили одну из версий катастрофы: погода в Нелькане во время посадки была хорошей.