Шпорт обсудил расследование катастрофы с МАК и «Хабаровскими авиалиниями»
Губернатор региона поручил всем ведомствам помочь в расследовании.
Губернатор региона поручил всем ведомствам помочь в расследовании.
В дальневосточной столице губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл совещание по поводу авиакатастрофы в селе Нелькан. Глава региона встретился с представителями Межгосударственного авиационного комитета, Дальневосточного территориального управления Росавиации, Ространснадзора и компании «Хабаровские авиалинии».
Накануне специалисты побывали на месте авиакатастрофы. Представители МАК сообщили, что в ближайшее время «чёрные ящики» направят в Москву для расшифровки. Кроме того, сегодня, 21 ноября, в Хабаровск прибудет представитель
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 15 ноября произошла авиакатастрофа с участием самолёта Л-410 в селе Нелькан. Воздушное судно разбилось недалеко от