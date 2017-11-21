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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Шпорт обсудил расследование катастрофы с МАК и «Хабаровскими авиалиниями»

Губернатор региона поручил всем ведомствам помочь в расследовании.

В дальневосточной столице губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл совещание по поводу авиакатастрофы в селе Нелькан. Глава региона встретился с представителями Межгосударственного авиационного комитета, Дальневосточного территориального управления Росавиации, Ространснадзора и компании «Хабаровские авиалинии».

Накануне специалисты побывали на месте авиакатастрофы. Представители МАК сообщили, что в ближайшее время «чёрные ящики» направят в Москву для расшифровки. Кроме того, сегодня, 21 ноября, в Хабаровск прибудет представитель завода-изготовителя из Чехии, который отправится в Нелькан на место авиакатастрофы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Вячеслав Шпорт поручил профильным краевым министерствам и ведомствам оперативно оказывать всю возможную помощь в расследовании происшествия.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 15 ноября произошла авиакатастрофа с участием самолёта Л-410 в селе Нелькан. Воздушное судно разбилось недалеко от взлётно-посадочной полосы. Погибли шесть человек — все, кроме трёхлетней девочки. Её мать рассказала о том, что ей пришлось пережить, узнав о трагедии. Ребёнка доставили в детскую краевую больницу имени Пиотровича в Хабаровске, где Жасмина Леонтьева успешно перенесла операцию. Следователи возбудили уголовное дело и после выяснения некоторых обстоятельств исключили одну из версий катастрофы: погода в Нелькане во время посадки была хорошей.

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