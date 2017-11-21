Следствие оставило две версии по делу крушения самолета L-410 в Хабаровском крае
В настоящее время специалистами МАК производится расшифровка изъятых бортовых самописцев.
В настоящее время специалистами МАК производится расшифровка изъятых бортовых самописцев.
Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.
В рамках расследования уголовного дела по факту крушения самолета L-410 в селе Нелькан
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения 15 ноября 2017 года самолета L-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следственной группой следственного управления совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Хроника авиакатастрофы в Хабаровском крае: шесть погибших и чудом выжившая малышка.
осмотрено место крушения самолета. Установлено, что самолет упал при выходе на посадочную прямую в 800 метрах до торца
Проведены опознания погибших, назначены
Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов 9 минут при заходе на посадку следовавший по маршруту