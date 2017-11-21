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03:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Следствие оставило две версии по делу крушения самолета L-410 в Хабаровском крае

В настоящее время специалистами МАК производится расшифровка изъятых бортовых самописцев.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.

В рамках расследования уголовного дела по факту крушения самолета L-410 в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края проведен ряд следственных действий. Специалисты МАК производят расшифровка изъятых в ходе осмотра бортовых самописцев. Следствием отрабатываются две версии случившегося, а не три, как было заявлено сразу после происшествия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайтСК РФ.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения 15 ноября 2017 года самолета L-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время следствием отрабатываются две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности. Установлено, что погодные условия были благоприятными.

Следственной группой следственного управления совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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осмотрено место крушения самолета. Установлено, что самолет упал при выходе на посадочную прямую в 800 метрах до торца взлетно-посадочной полосы. В ходе осмотра следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования. В настоящее время специалистами МАК производится расшифровка изъятых в ходе осмотра бортовых самописцев.

Проведены опознания погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Также назначена экспертиза полученных малолетним ребенком телесных повреждений, девочка продолжает лечение в медицинском учреждении, угроза ее жизни отсутствует.

Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов 9 минут при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, компания-эксплуатант КГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение, в результате чего погибли 6 человек, 1 малолетний ребенок получил телесные повреждения.

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