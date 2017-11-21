Обманувший приморских работяг аферист попался и будет наказан

Как сообщало ранее Deita.ru, мужчина дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока. Представляясь директором компании, он просил обратившихся соискателей переслать копии документов и после выбора конкретного предприятия перевести деньги на бронирование билетов в размере от 5 до 8 тысяч рублей, а затем переставал выходить на связь.