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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Обманувший приморских работяг аферист попался и будет наказан

Мошенником, нажившимся на лже-трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие, оказался 24-летний житель Кавалеровского района Приморского края.

Мошенником, нажившимся на лже-трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие, оказался 24-летний житель Кавалеровского района Приморского края.

Как сообщало ранее Deita.ru, мужчина дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока. Представляясь директором компании, он просил обратившихся соискателей переслать копии документов и после выбора конкретного предприятия перевести деньги на бронирование билетов в размере от 5 до 8 тысяч рублей, а затем переставал выходить на связь.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил пятьдесят тысяч рублей.

Установлена причастность фигуранта уголовного дела к восьми эпизодам противоправной деятельности.

Михаил Грач.

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