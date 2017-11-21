Хабаровчанин заработал лёгкие деньги на доверчивом приятеле

В Комсомольске-на-Амуре отправили под суд жителя Хабаровска, обвиняемого в мошенничестве. Работник автосервиса пообещал знакомому, что закажет ему запчасти, но не сделал этого, а предоплату забрал себе.

По версии следствия, в апреле 2017 года потерпевший, житель Комсомольска, обратился к своему знакомому, который проживал без регистрации в Хабаровске и работал в автомастерской. Он попросил приятеля помочь в покупке деталей для автомобиля Toyota Mark II по низкой цене. Автомеханик не мог купить их по желаемой стоимости, но испытывал финансовые трудности, поэтому решил воспользоваться ситуацией для личной выгоды и согласился помочь.

Потерпевший перевёл больше 11 тысяч рублей в счёт оплаты запчастей на указанную автомехаником банковскую карту, которая на самом деле принадлежала одному из клиентов автосервиса. Механик получил деньги и потратил их на собственные нужды, звонки заказчика игнорировал, а затем сменил номер мобильного телефона. Пострадавший не выдержал и обратился в полицию.