Жителя Хабаровского края осудили за «трепетное» отношение к наркотику

Житель Советско-Гаванского района вырастил на своём земельном участке целое поле конопли. Тщательный уход за растениями не растрогал правоохранителей, которые отправили его под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало об аналогичном инциденте в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленник нашёл всход у себя на участке и занялся его разведением. Мужчина сам изготовил из растения марихуану, а один куст повесил сушиться на дверь в хозяйственной постройке. Правоохранители забрали у злоумышленника 71,72 грамма наркотического вещества и 85,93 грамма сушёной массы. За свои преступления наркозависимый злоумышленник отделался испытательным сроком.