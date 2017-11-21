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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Хабаровского края осудили за «трепетное» отношение к наркотику

Мужчина вырастил на своём участке 340 кустов конопли.

Житель Советско-Гаванского района вырастил на своём земельном участке целое поле конопли. Тщательный уход за растениями не растрогал правоохранителей, которые отправили его под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Мужчина, регулярно пропалывая и поливая кусты, успел вырастить 340 кустов каннабиса. Сотрудники полиции изъяли веселящее растение. Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Советско-Гаванский городской суд приговорил злоумышленника к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало об аналогичном инциденте в Комсомольске-на-Амуре. Злоумышленник нашёл всход у себя на участке и занялся его разведением. Мужчина сам изготовил из растения марихуану, а один куст повесил сушиться на дверь в хозяйственной постройке. Правоохранители забрали у злоумышленника 71,72 грамма наркотического вещества и 85,93 грамма сушёной массы. За свои преступления наркозависимый злоумышленник отделался испытательным сроком.

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