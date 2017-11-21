В Иркутске скончалась девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки
За жизнь иркутянки боролись несколько месяцев.
За жизнь иркутянки боролись несколько месяцев.
В Иркутске в больнице скончалась 21-летняя девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки, припаркованной во дворе. Об этом сообщает «АС Байкал ТВ».
Инцидент произошел днем 5 сентября на улице Костычева областного центра. По словам очевидцев, девушка решила сделать экстремальное селфи и в
За жизнь пострадавшей медики боролись несколько месяцев. Однако организм пациентки не справился.