В Иркутске скончалась девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки

В Иркутске в больнице скончалась 21-летняя девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки, припаркованной во дворе. Об этом сообщает «АС Байкал ТВ».

Инцидент произошел днем 5 сентября на улице Костычева областного центра. По словам очевидцев, девушка решила сделать экстремальное селфи и в какой-то момент не удержалась и упала.