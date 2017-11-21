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04:16 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске скончалась девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки

За жизнь иркутянки боролись несколько месяцев.

В Иркутске в больнице скончалась 21-летняя девушка, упавшая с 15 этажа на крышу иномарки, припаркованной во дворе. Об этом сообщает «АС Байкал ТВ».

Инцидент произошел днем 5 сентября на улице Костычева областного центра. По словам очевидцев, девушка решила сделать экстремальное селфи и в какой-то момент не удержалась и упала.

За жизнь пострадавшей медики боролись несколько месяцев. Однако организм пациентки не справился.

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