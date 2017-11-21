Посетители зоопарка в Приморье напали на животных
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Тигрица, лев и несколько других животных, содержащихся в зоопарке «Чудесный » в Приморье, подверглись нападению агрессивных посетителей.
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Тигрица, лев и несколько других животных, содержащихся в зоопарке «Чудесный » в Приморье, подверглись нападению агрессивных посетителей.
«Один из посетителей зашел в контактный вольер ударил маленького поросенка. Затем двое мужчин начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали ее за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе», — сообщила «Интерфаксу» директор зоопарка Екатерина Зотова.
Затем агрессивные посетители попытались пролезть через ограждения к тигрице Кристал и льву Аристо, начали плевать в животных. Сотрудники вывели агрессивных посетителей из зоопарка.
«Мы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас животные чувствуют себя нормально», — добавила Зотова.
Зоопарк «Чудесный» расположен в приморском селе Борисовка. Здесь содержатся тигр, рысь, пума, яки, олени, другие животные.