Сотрудников красноярской колонии подозревают в избиении заключённого

Осуждённого сопровождали в душевую перед тем как поместить в штрафной изолятор. По предварительной версии, по пути двое сотрудников исправительного учреждения нанесли несколько ударов мужчине.



«Осуждённый получил множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, где через 10 дней скончался. Конвоиры свою вину не признают», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.





