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05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

Сотрудников красноярской колонии подозревают в избиении заключённого

Сотрудники красноярской колонии № 31 подозреваются в причинении тяжких травм заключённому, после которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело. Это произошло 4 октября.

Осуждённого сопровождали в душевую перед тем как поместить в штрафной изолятор. По предварительной версии, по пути двое сотрудников исправительного учреждения нанесли несколько ударов мужчине.

«Осуждённый получил множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, где через 10 дней скончался. Конвоиры свою вину не признают», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.


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