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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пенсионный фонд предупреждает жителей Приангарья о мошенниках в Интернете

О мошеннических сайтах, которые просят перечислить деньги в обмен на сведения о якобы положенных гражданам страховых выплатах, п.

Источник: Reuters

О мошеннических сайтах, которые просят перечислить деньги в обмен на сведения о якобы положенных гражданам страховых выплатах, предупреждает отделение Пенсионного фонда по Иркутской области жителей региона.

Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба отделения, некий внебюджетный фонд развития на разных сайтах, названия которых (как и ссылки) постоянно меняются, призывает граждан проверить СНИЛС на наличие денежных выплат со стороны частных фондов. Пенсионный фонд предупреждает, что таким ресурсам доверять не следует — не существует общего доступа к базам данных страховых компаний по СНИЛСу или паспортным данным. Узнать о средствах на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР, можно только лично в клиентских службах Пенсионного фонда при предъявлении паспорта либо через Единый портал госуслуг.

В объявлениях на мошеннических сайтах сообщается, что от граждан якобы скрывают информацию о выплатах, которые положены всем россиянам, и обещает крупные суммы — до нескольких сотен тысяч рублей, а для этого просят ввести номер СНИЛС или паспортные данные. Чтобы получить «доступ к базам данных», электронный помощник с сайта просит перечислить некоторую сумму по предложенным реквизитам. После «обработки запроса» выпадает список страховых компаний с конкретными суммами, которые якобы положены данному человеку. Дальше ничего не происходит, а пользователь, уплатив взнос, как и следовало ожидать, не получает ничего.

На сайте опубликованы положительные отзывы людей, которые якобы уже получили выплаты. Однако даже при вводе вымышленных данных сайт всё равно выдаёт положительный результат.

Мошенники могут не только выманить определенную денежную сумму у доверчивых людей, но и причинить более серьезный материальный и моральный ущерб. Используя персональные данные, они могут взять кредит, перевести средства в негосударственный пенсионный фонд и т. д.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области рекомендует по всем вопросам пенсионного обеспечения пользоваться официальными источниками информации. Достоверные сведения можно получить только на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru/. Получить консультацию специалистов Пенсионного фонда можно позвонив по номеру 8−800−302−2−302 (федеральный call-центр) или (3952)47−00−00 («горячая линия» Отделения ПФР по Иркутской области). Кроме того, вопрос специалистам можно задать через онлайн-приемную на сайте www.pfrf.ru, а также на страницах ОПФР в социальных сетях vk.com/opfr_irkutsk, facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.com/opfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk.

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