Пенсионный фонд предупреждает жителей Приангарья о мошенниках в Интернете
О мошеннических сайтах, которые просят перечислить деньги в обмен на сведения о якобы положенных гражданам страховых выплатах, п.
О мошеннических сайтах, которые просят перечислить деньги в обмен на сведения о якобы положенных гражданам страховых выплатах, п.
О мошеннических сайтах, которые просят перечислить деньги в обмен на сведения о якобы положенных гражданам страховых выплатах, предупреждает отделение Пенсионного фонда по Иркутской области жителей региона.
Как сообщает 21 ноября 2017 года
В объявлениях на мошеннических сайтах сообщается, что от граждан якобы скрывают информацию о выплатах, которые положены всем россиянам, и обещает крупные суммы — до нескольких сотен тысяч рублей, а для этого просят ввести номер СНИЛС или паспортные данные. Чтобы получить «доступ к базам данных», электронный помощник с сайта просит перечислить некоторую сумму по предложенным реквизитам. После «обработки запроса» выпадает список страховых компаний с конкретными суммами, которые якобы положены данному человеку. Дальше ничего не происходит, а пользователь, уплатив взнос, как и следовало ожидать, не получает ничего.
Мошенники могут не только выманить определенную денежную сумму у доверчивых людей, но и причинить более серьезный материальный и моральный ущерб. Используя персональные данные, они могут взять кредит, перевести средства в негосударственный пенсионный фонд
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области рекомендует по всем вопросам пенсионного обеспечения пользоваться официальными источниками информации. Достоверные сведения можно получить только на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru/. Получить консультацию специалистов Пенсионного фонда можно позвонив по номеру 8−800−302−2−302 (федеральный call-центр) или (3952)47−00−00 («горячая линия» Отделения ПФР по Иркутской области). Кроме того, вопрос специалистам можно задать через