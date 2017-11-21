Отец с сыном погибли в жуткой автоаварии в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.

Два человека стали жертвами сокрушительного дорожно-транспортного происшествия в Бикинском районе Хабаровского края. Молодой человек за рулем автомобиля погиб на месте, его отец, также находивший в момент удара в салоне, скончался позже в реанимации, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

Всего за минувший понедельник, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и пять получили ранения. Одной из самых страшных стала авария в Бикине.

Так, в 18.40 часов по местному времени водитель Toyota Cresta в районе дома № 96 на улице Банивура не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, после чего иномарку откинуло на ближайшее по ходу движения ограждение. В результате сокрушительного удара погибли два человека. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как следует из видеоролика очевидцев с места аварии, вытаскивать потерпевшего из покореженного автомобиля пришлось силами спасателей с использованием специальной техники. Несмотря на все усилия, вызволить взятого в металлические тиски мужчину специалистам удалось только спустя около 40 минут. Увы, все старания спасателей оказались тщетными.