Отец с сыном погибли в жуткой автоаварии в Хабаровском крае
Водитель скончался на месте, за жизнь пассажира
Водитель скончался на месте, за жизнь пассажира
Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.
Два человека стали жертвами сокрушительного
Всего за минувший понедельник, 20 ноября, сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали шесть
Так, в 18.40 часов по местному времени водитель Toyota Cresta в районе дома № 96 на улице Банивура не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, после чего иномарку откинуло на ближайшее по ходу движения ограждение. В результате сокрушительного удара погибли два человека. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как следует из видеоролика очевидцев с места аварии, вытаскивать потерпевшего из покореженного автомобиля пришлось силами спасателей с использованием специальной техники. Несмотря на все усилия, вызволить взятого в металлические тиски мужчину специалистам удалось только спустя около 40 минут. Увы, все старания спасателей оказались тщетными.
— Как выяснилось, в машине находились родственники. Отец ехал пассажиром, его сын был за рулем. В результате сокрушительного удара водитель погиб на месте, его родитель скончался позднее в реанимационном отделении, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.