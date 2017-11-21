Защитники «Барыса» и «Сибири» подрались в Новосибирске

Источник: Sputniknews.kz

Драка произошла на восьмой минуте третьего периода во время опасного момента у ворот Хенрика Карлссона. К тому времени счет был 3:0 в пользу россиян.

Дицу показались неправильными действия Ермакова, из-за чего казахстанец оттолкнул соперника. «Сибиряк» решил не уступать и завязалась драка.

Оба игрока получили удаления на пять минут за грубость.

Матч проходил в Новосибирске и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. После этого матча «Барыс» опустился на четвертую позицию в Восточной конференции КХЛ.