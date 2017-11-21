Защитники «Барыса» и «Сибири» подрались в Новосибирске
Защитники «Барыса» и «Сибири» Даррен Диц и Андрей Ермаков подались у ворот казахстанской команды.
Защитники «Барыса» и «Сибири» Даррен Диц и Андрей Ермаков подались у ворот казахстанской команды.
Драка произошла на восьмой минуте третьего периода во время опасного момента у ворот Хенрика Карлссона. К тому времени счет был 3:0 в пользу россиян.
Дицу показались неправильными действия Ермакова,
Оба игрока получили удаления на пять минут за грубость.
Матч проходил в Новосибирске и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. После этого матча «Барыс» опустился на четвертую позицию в Восточной конференции КХЛ.
Команды снова встретятся в Новосибирске 22 ноября.