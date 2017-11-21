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06:28 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск привезли поддельные деньги хорошего качества

Отличить их от настоящих получается лишь в банке.

Красноярских продавцов призвали к внимательности с поддельными купюрами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Красноярска.

Чаще всего поддельные банкноты сбывают на рынках, в коммерческих киосках, на АЗС и на предприятиях малого бизнеса. Подделки достаточно качественные, поэтому отличить их от настоящих денежных знаков могут только в банках.

Среди фальшивок чаще всего встречаются купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. В начале месяца правоохранители предупреждали горожан о том, что в Красноярске появились поддельные 5-тысячные банкноты серии бх и номерами, начинающимися на 27425**. Теперь к ним добавились еще 10 различных комбинаций.

Полицейские просят красноярцев быть бдительными и не разменивать купюры незнакомцам, не покупать валюту у обменников и быть внимательными при покупках на рынке. «Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию», — напомнили в полиции.

Появившиеся в городе подделки очень плотные, потому что склеены из двух листов бумаги, перфорация с номиналом купюры проколота иглой, поэтому отличается на ощупь, защитная нить на самом деле нарисована краской, а переливающиеся гербы не меняют свой цвет при повороте банкноты.

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