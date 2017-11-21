На трассе Омск — Тюмень столкнулись две фуры и Газель с лошадьми — соцсети
Инцидент произошел в восьмом часу вечера на федеральной трассе Омск — Тюмень.
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Инцидент произошел в восьмом часу вечера на федеральной трассе Омск — Тюмень.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на дороге столкнулись две фуры, а также «Газель», перевозившая лошадей. Одна из лошадей после столкновения стала бегать по проезжей части.
Очевидцы также отмечают, что скорой и полиции на месте происшествия замечено не было.