Прокуратура попросила выпустить омского экс-министра Фомину из тюрьмы

Фемида приговорила бывшую чиновницу к реальному сроку, хотя гособвинение просило об условном. Прокуратура сочла приговор слишком суровым и решила оспорить.

Напомним, два бывших министра обвинялись в превышении должностных полномочий. По версии следствия и обвинения, они дали незаконное распоряжение о перечислении авансов НПО «Мостовик». Ущерб от их действий оценили в 1,3 миллиарда рублей. 7 лет). Отметим также, что после вынесения приговора адвокаты обоих осужденных заявили о своем намерении обжаловать приговоры.