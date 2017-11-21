Осужденные «черные лесорубы» заплатят 31,5 млн рублей
Прокуратура потребовала, чтобы мужчины возместили причиненный государству ущерб.
Прокуратура потребовала, чтобы мужчины возместили причиненный государству ущерб.
Два «черных лесоруба» заплатят почти 31,5 млн рублей штрафа за незаконную вырубку леса. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Как рассказали Newslab.ru в
Позже сотрудники прокуратуры обратились в суд и потребовали, чтобы мужчины возместили нанесенный вред. Емельяновский районный суд посчитал, что «черные лесорубы» причинили государству ущерб на сумму 31 460 466 рублей и заставил их заплатить эту сумму. Решение суда вступило в законную силу. Осужденные заплатят штраф вдвоем.
Природоохранная прокуратура будет контролировать выплату штрафа осужденными.