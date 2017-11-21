Осужденные «черные лесорубы» заплатят 31,5 млн рублей

Два «черных лесоруба» заплатят почти 31,5 млн рублей штрафа за незаконную вырубку леса. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ведомства, двое мужчин незаконно рубили лес в Емельяновском районе Красноярского края. Их задержали, в 2016 году суд признал их виновными по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас они отбывают наказание, какой срок им назначили, в пресс-службе прокуратуры не уточнили.

Позже сотрудники прокуратуры обратились в суд и потребовали, чтобы мужчины возместили нанесенный вред. Емельяновский районный суд посчитал, что «черные лесорубы» причинили государству ущерб на сумму 31 460 466 рублей и заставил их заплатить эту сумму. Решение суда вступило в законную силу. Осужденные заплатят штраф вдвоем.