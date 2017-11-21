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08:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска загорелся автобус с пассажирами

В салоне автобуса было установлено газовое оборудование, кабина вспыхнула, как факел, к счастью, никто не пострадал, рассказали «Вестям» в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска загорелся автобус с пассажирами, об этом «Вестям» сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

«В 7:47 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на остановке “Сержанта Каратаева” в Кировском районе. Пожарные прибыли в 7:58. Горел автобус “ПАЗ” маршрута № 12. Ни пассажиры, ни водитель, ни кондуктор не пострадали. Вероятная причина возгорания — неисправность газового оборудования. В 8:20 пожар был полностью потушен. В настоящий момент проводится проверка», — рассказали в МЧС.

По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», кабина автобуса вспыхнула, как факел. Все пассажиры успели оперативно эвакуироваться.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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