Причиной гибели двоих детей в Хабаровска могла стать проводка
На данный момент это основная версия экспертов Госпожнадзора.
На данный момент это основная версия экспертов Госпожнадзора.
Следователи и эксперты Госпожнадзора продолжают выяснять причины пожара в частном доме в Хабаровске, во время которого погибли двое малолетних детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, ранним утром 18 ноября в частном доме, в котором проживала мать с тремя малолетними детьми, произошел пожар. Женщина успела вынести из задымленного помещения самого младшего ребенка, но вернуться за остальными не смогла
На сегодняшний день, одной из версий этой трагедии является неисправность электрической сети, так как остальные варианты были исключены в процессе проведения экспертиз. По факту гибели детей следственное управление Хабаровского края возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
— Когда речь идет о гибели людей во время пожара, то эксперты ГУ МЧС помогают установить причины его возникновения. Наши специалисты дают заключение следователям, которые затем устанавливают виновных в происшествии. Предварительно причиной пожара в частном доме по улице Матросской, 18 ноября, вероятнее всего, стала неисправность электросети. Эксперты уже исключили в качестве версии неправильное использование печного отопления, которое нередко становится причиной трагедий в зимнее время, — сказала сотрудник ГУ МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова.
Специалисты отмечают, что зимой количество бытовых пожаров резко возрастает. В основном это происходит
— Многие включают в доме одновременно все электроприборы, все это дет сильную нагрузку на сеть — это называется аварийный режим использования сети, — продолжает Екатерина Потворова.
— В особой группе риска находятся частные подворья и деревянные многоквартирные дома, где используются печи, электрообогревательные приборы. С начала года в Хабаровском крае произошло 255 пожаров, причиной которых стала неисправная печь в жилых домах, и 678