Причиной гибели двоих детей в Хабаровска могла стать проводка

Следователи и эксперты Госпожнадзора продолжают выяснять причины пожара в частном доме в Хабаровске, во время которого погибли двое малолетних детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, ранним утром 18 ноября в частном доме, в котором проживала мать с тремя малолетними детьми, произошел пожар. Женщина успела вынести из задымленного помещения самого младшего ребенка, но вернуться за остальными не смогла из-за упавшей балки, которая отрезала путь в помещение. Пожарные вынесли из дома двоих детей — брата и сестру 4 и 8 лет, но к тому моменту они уже не подавали признаков жизни.



На сегодняшний день, одной из версий этой трагедии является неисправность электрической сети, так как остальные варианты были исключены в процессе проведения экспертиз. По факту гибели детей следственное управление Хабаровского края возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

— Когда речь идет о гибели людей во время пожара, то эксперты ГУ МЧС помогают установить причины его возникновения. Наши специалисты дают заключение следователям, которые затем устанавливают виновных в происшествии. Предварительно причиной пожара в частном доме по улице Матросской, 18 ноября, вероятнее всего, стала неисправность электросети. Эксперты уже исключили в качестве версии неправильное использование печного отопления, которое нередко становится причиной трагедий в зимнее время, — сказала сотрудник ГУ МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова.

Специалисты отмечают, что зимой количество бытовых пожаров резко возрастает. В основном это происходит из-за неверного использования печного отопления в частных домах, проблем с проводкой, либо электроприборов.

— Многие включают в доме одновременно все электроприборы, все это дет сильную нагрузку на сеть — это называется аварийный режим использования сети, — продолжает Екатерина Потворова.