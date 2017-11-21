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07:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Причиной гибели двоих детей в Хабаровска могла стать проводка

На данный момент это основная версия экспертов Госпожнадзора.

Следователи и эксперты Госпожнадзора продолжают выяснять причины пожара в частном доме в Хабаровске, во время которого погибли двое малолетних детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, ранним утром 18 ноября в частном доме, в котором проживала мать с тремя малолетними детьми, произошел пожар. Женщина успела вынести из задымленного помещения самого младшего ребенка, но вернуться за остальными не смогла из-за упавшей балки, которая отрезала путь в помещение. Пожарные вынесли из дома двоих детей — брата и сестру 4 и 8 лет, но к тому моменту они уже не подавали признаков жизни.

На сегодняшний день, одной из версий этой трагедии является неисправность электрической сети, так как остальные варианты были исключены в процессе проведения экспертиз. По факту гибели детей следственное управление Хабаровского края возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
— Когда речь идет о гибели людей во время пожара, то эксперты ГУ МЧС помогают установить причины его возникновения. Наши специалисты дают заключение следователям, которые затем устанавливают виновных в происшествии. Предварительно причиной пожара в частном доме по улице Матросской, 18 ноября, вероятнее всего, стала неисправность электросети. Эксперты уже исключили в качестве версии неправильное использование печного отопления, которое нередко становится причиной трагедий в зимнее время, — сказала сотрудник ГУ МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова.
Специалисты отмечают, что зимой количество бытовых пожаров резко возрастает. В основном это происходит из-за неверного использования печного отопления в частных домах, проблем с проводкой, либо электроприборов.
— Многие включают в доме одновременно все электроприборы, все это дет сильную нагрузку на сеть — это называется аварийный режим использования сети, — продолжает Екатерина Потворова.

— В особой группе риска находятся частные подворья и деревянные многоквартирные дома, где используются печи, электрообогревательные приборы. С начала года в Хабаровском крае произошло 255 пожаров, причиной которых стала неисправная печь в жилых домах, и 678 из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. При этом погибли более 20 человек. В 2016 году за аналогичный период таких пожаров было всего 998, погибли 30 человек.

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