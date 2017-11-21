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07:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бухгалтер похитила у своего работодателя крупную сумму денег

Украденные средства она направила на погашение своих банковских займов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 ноября, AmurMedia.

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Хабаровску задержали 35-летнюю сотрудницу предприятия, подозреваемую в хищении крупной суммы у своего работодателя. Украденными деньгами женщина погасила свои банковские долги, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УМВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель. Заявительница сообщила, что со счетов её фирмы похищена крупная сумма денежных средств. По словам потерпевшей, постоянный доступ к расчетным счетам имела бухгалтер, которая проработала более года в данной организации. Ущерб составил около 250 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции по задержали 35-летнюю подозреваемую. Фигурантка пояснила, что похитила деньги для того, чтобы погасить свои банковские займы.

Следственным органом отдела полиции № 3 города Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.

В отношении задержанной избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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