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07:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии поймали местного Билли Миллигана

Парень четыре раза менял имена и пытался уйти от ответственности.

В Уфе судебные приставы задержали парня, который сменил пять имен для того, чтобы получать водительские удостоверения и не платить по долгам, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Во время загрузки произошла ошибка.

Приставы сообщили, что парень успел побывать Альбертом, потом поменял имя на Леон, а сейчас представляется Артемом. На все свои «личности» молодой человек успешно оформил больше 30 кредитов. Таким образом он задолжал 2,5 миллиона рублей.

История началась с того, Артем-Альберт сел за руль пьяным и попался гаишником. Его лишили водительских прав и выписали штраф, который он не оплатил. Спустя некоторое время его вновь поймали за рулем — парень предъявил поддельное водительское удостоверение, но уже на другое имя.

По делу башкирского «Билли Миллигана» началась прокурорская проверка, на время которой парня отпустили домой.

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