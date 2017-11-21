В Башкирии поймали местного Билли Миллигана

В Уфе судебные приставы задержали парня, который сменил пять имен для того, чтобы получать водительские удостоверения и не платить по долгам, сообщает ГТРК «Башкортостан».

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Приставы сообщили, что парень успел побывать Альбертом, потом поменял имя на Леон, а сейчас представляется Артемом. На все свои «личности» молодой человек успешно оформил больше 30 кредитов. Таким образом он задолжал 2,5 миллиона рублей.

История началась с того, Артем-Альберт сел за руль пьяным и попался гаишником. Его лишили водительских прав и выписали штраф, который он не оплатил. Спустя некоторое время его вновь поймали за рулем — парень предъявил поддельное водительское удостоверение, но уже на другое имя.