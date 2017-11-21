В Башкирии поймали местного Билли Миллигана
Парень четыре раза менял имена и пытался уйти от ответственности.
Парень четыре раза менял имена и пытался уйти от ответственности.
В Уфе судебные приставы задержали парня, который сменил пять имен для того, чтобы получать водительские удостоверения и не платить по долгам, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Приставы сообщили, что парень успел побывать Альбертом, потом поменял имя на Леон, а сейчас представляется Артемом. На все свои «личности» молодой человек успешно оформил больше 30 кредитов. Таким образом он задолжал 2,5 миллиона рублей.
История началась с того,
По делу башкирского «Билли Миллигана» началась прокурорская проверка, на время которой парня отпустили домой.