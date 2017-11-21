Адвокат объяснил, почему Жамалиева переведут в колонию-поселение
Адвокат Кайрата Жамалиева Салимжан Мусин назвал основания для перевода его подзащитного в
Адвокат Кайрата Жамалиева Салимжан Мусин назвал основания для перевода его подзащитного в
Как известно, 10 ноября Капчагайский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Жамалиева о переводе в учреждение минимальной безопасности.
«Я полностью согласен с решением. Суд в данном случае разобрался и вынес законное, обоснованное решение. Я полагаю, что нет никаких оснований для его оспаривания. Все требования закона были исполнены моим подзащитным. Он отбыл положенный законом срок наказания, предусмотренные действующим законодательством основания для принятия подобного решения были полностью соблюдены. Более того, он не имеет наказаний. Ущерб, который вменялся ему решением суда, полностью погашен. Это говорит о том, что суд вынес законное решение и
После того, как решение Капчагайского городского суда вступит в силу, осужденного Кайрата Жамалиева переведут в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок — 4 год и 4 месяца.
Ранее кассационная инстанция по ходатайству осужденного Кайрата Жамалиева, с учетом мнения потерпевшего поделу Алиби Жумагулова, переквалифицировала действия осужденного.
По итогам рассмотрения ходатайства в кассационной инстанции Кайрату Жамалиеву срок лишения свободы был изменен с 13 на 7 лет.
Бизнесмен из Астаны Кайрат Жамалиев в августе 2015 года был осужден на 13 лет с конфискацией имущества по нескольким статьям по обвинению в избиении Алиби Жумагулова.