Адвокат объяснил, почему Жамалиева переведут в колонию-поселение

«Я полностью согласен с решением. Суд в данном случае разобрался и вынес законное, обоснованное решение. Я полагаю, что нет никаких оснований для его оспаривания. Все требования закона были исполнены моим подзащитным. Он отбыл положенный законом срок наказания, предусмотренные действующим законодательством основания для принятия подобного решения были полностью соблюдены. Более того, он не имеет наказаний. Ущерб, который вменялся ему решением суда, полностью погашен. Это говорит о том, что суд вынес законное решение и каких-либо законных оснований для его отмены не имеется», — прокомментировал решение суда адвокат Жамалиева Салимжан Мусин, отметив, что любой протест на данное решение должен быть законным и обоснованным.