Ночью в Иркутске машина улетела в кювет, «скосив» деревья

Сегодня ночью в Иркутске во время снегопада автомобиль «Субару» вылетел в кювет на объездной дороге микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает корреспондент АиФ-Иркутск.

За рулем находилась женщина, которая рассказала, что машину начало заносить вправо, она не справилась с управлением и авто вылетело в кювет.

По пути автомобиль буквально «скосил» несколько деревьев. Проезжающие в это время мимо очевидцы попытались помочь пострадавшим, но машину не удалось вытянуть из западни на тросе. Судя по всему, он прочно застрял на поваленных сучьях и стволах. Сильно пострадала передняя часть авто — от удара о деревья снесло бампер, левое крыло, поврежден капот.