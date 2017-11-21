Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Россияне назвали главный минус Путина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
СМИ: Бледанс восхитила Сеть откровенными снимками
Теперь делить имущество при разводе будут иначе
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Военный переворот в Зимбабве
08:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ночью в Иркутске машина улетела в кювет, «скосив» деревья

Автомобиль не смогли вытянуть из ловушки.

Сегодня ночью в Иркутске во время снегопада автомобиль «Субару» вылетел в кювет на объездной дороге микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает корреспондент АиФ-Иркутск.

За рулем находилась женщина, которая рассказала, что машину начало заносить вправо, она не справилась с управлением и авто вылетело в кювет.

По пути автомобиль буквально «скосил» несколько деревьев. Проезжающие в это время мимо очевидцы попытались помочь пострадавшим, но машину не удалось вытянуть из западни на тросе. Судя по всему, он прочно застрял на поваленных сучьях и стволах. Сильно пострадала передняя часть авто — от удара о деревья снесло бампер, левое крыло, поврежден капот.

Никто в этом происшествии не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
Трамп возвращает КНДР в список спонсоров терроризма
США приближаются к торговой войне с Китаем
Путин встретился с Асадом
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
Глава штаба: Собчак не уйдет из политики после выборов
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Умерла американская актриса и певица Делла Риз
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Елена Темникова похвасталась музыкальным талантом 2-летней дочки Поклонники певицы предположили, что Саша пойдет по стопам знаменитой мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь