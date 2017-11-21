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08:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области у железной дороги нашли скелет

Смерть мужчины остаётся загадкой для следователей: повреждений на костях не найдено.

В пятницу, 17 ноября, железнодорожники во время обхода путей в Москаленском районе обнаружили скелет. Он лежал на расстоянии нескольких метров от рельсов. Рядом находилась сумка. Рабочие позвонили в полицию, а полицейские передали дело следственному комитету.

Следователи установили: скелет принадлежал мужчине. В сумке хранилась смена белья: трусы и носки. По какой причине умер мужчина, когда и почему его тело не заметили раньше, остаётся тайной. Не состоятельна самая очевидная версия — о том, что человека сбил поезд. Все кости скелета целы, переломов нет, а значит, под колёсами мужчина не бывал.

Останки отправили на судмедэкспертизу. Патологоанатомы собираются установить дату и причину смерти человека. Тем временем правоохранительные органы проверяют информацию о пропавших без вести.

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