В Омской области у железной дороги нашли скелет

В пятницу, 17 ноября, железнодорожники во время обхода путей в Москаленском районе обнаружили скелет. Он лежал на расстоянии нескольких метров от рельсов. Рядом находилась сумка. Рабочие позвонили в полицию, а полицейские передали дело следственному комитету.

Следователи установили: скелет принадлежал мужчине. В сумке хранилась смена белья: трусы и носки. По какой причине умер мужчина, когда и почему его тело не заметили раньше, остаётся тайной. Не состоятельна самая очевидная версия — о том, что человека сбил поезд. Все кости скелета целы, переломов нет, а значит, под колёсами мужчина не бывал.