Директор управляющей компании в Ростовской области присвоил 1 млн рублей
Директор управляющей компании ООО УК «Коммунальщик» в городе Сальск Ростовской области попал под следствие за подозрение в присвоении денежных средств жильцов.
Директор управляющей компании ООО УК «Коммунальщик» в городе Сальск Ростовской области попал под следствие за подозрение в присвоении денежных средств жильцов.
По данным
«После прекращения с 1 января 2017 г. своей деятельности директор ООО УК “Коммунальщик” новой управляющей компании — ООО УК “СВК” денежные средства со счета не передал, а распорядился ими по своему усмотрению. Своими незаконными действиями злоумышленник причинил материальный ущерб собственникам жилых помещений многоквартирного дома на общую сумму более 1 млн рублей», — отметили в надзорном в ведомстве. При этом проверка была проведена после обращения одного из жильцов. Сейчас на него завели уголовное дело.