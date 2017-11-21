Директор управляющей компании в Ростовской области присвоил 1 млн рублей

По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, он присвоил более 1 млн рублей, которые собственники квартир перевели на счет компании платежи в счет оплаты за капитальный ремонт и текущее содержание.

«После прекращения с 1 января 2017 г. своей деятельности директор ООО УК “Коммунальщик” новой управляющей компании — ООО УК “СВК” денежные средства со счета не передал, а распорядился ими по своему усмотрению. Своими незаконными действиями злоумышленник причинил материальный ущерб собственникам жилых помещений многоквартирного дома на общую сумму более 1 млн рублей», — отметили в надзорном в ведомстве. При этом проверка была проведена после обращения одного из жильцов. Сейчас на него завели уголовное дело.