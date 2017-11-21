Захват заложников в Могилеве: милиционеров представят к госнаградам

Президенту Беларуси в первые же минуты доложили подробности спецоперации по освобождению заложников в Могилеве, он контролировал ее проведение.

Инцидент произошел в понедельник днем. В одном из отделений банка в Могилеве посетитель взял в заложники пять человек. Подоспевшие сотрудники Департамента охраны блокировали преступника в помещении банка. Тогда он потребовал предоставить автомобиль, чтобы уехать вместе с захваченными людьми. Когда ему предоставили машину, в которой в качестве заложника находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев, мужчина выехал за город.