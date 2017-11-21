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08:05 (мск), источник: Sputnik.by

Захват заложников в Могилеве: милиционеров представят к госнаградам

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Операция по освобождению заложников в Могилеве проведена успешно, Александр Лукашенко принял решение о представлении всех участвующих в задержании злоумышленника бойцов к государственным наградам.

Источник: Sputnik.by

Президенту Беларуси в первые же минуты доложили подробности спецоперации по освобождению заложников в Могилеве, он контролировал ее проведение.

Инцидент произошел в понедельник днем. В одном из отделений банка в Могилеве посетитель взял в заложники пять человек. Подоспевшие сотрудники Департамента охраны блокировали преступника в помещении банка. Тогда он потребовал предоставить автомобиль, чтобы уехать вместе с захваченными людьми. Когда ему предоставили машину, в которой в качестве заложника находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев, мужчина выехал за город.

Задержание было решено проводить вне города. Во время операции злоумышленник оказал сопротивление и был ранен в ногу. Сейчас он находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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