Под Красноярском столкнувшиеся машины отбросило на автомобиль ГИБДД

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что на 17 км автодороги «Красноярск — Енисейск» сегодня утром столкнулись два автомобиля: Лада-21099 и Toyota Land Cruiser. После удара с внедорожником «Лада» отлетела в патрульный автомобиль ГИБДД, который ехал на маршрут патрулирования. По предварительной информации, травмы получили три человека — водитель Toyota, а также пассажир и водитель «Лады». Сотрудники полиции в происшествии не пострадали.