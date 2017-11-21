Под Красноярском столкнувшиеся машины отбросило на автомобиль ГИБДД
В аварии пострадало три человека, сотрудники полиции в происшествии травм не получили.
В аварии пострадало три человека, сотрудники полиции в происшествии травм не получили.
На трассе между Красноярском и Енисейском Toyota Land Cruiser разбил отечественную «Ладу» и автомобиль инспекторов ДПС.
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Автомобили перегородили почти всю проезжую часть. Сотрудники дорожной полиции сейчас регулируют движение в месте происшествия, а также устанавливают обстоятельства аварии.