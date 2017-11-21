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08:19 (мск), источник: Newslab.ru

Под Красноярском столкнувшиеся машины отбросило на автомобиль ГИБДД

В аварии пострадало три человека, сотрудники полиции в происшествии травм не получили.

На трассе между Красноярском и Енисейском Toyota Land Cruiser разбил отечественную «Ладу» и автомобиль инспекторов ДПС.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что на 17 км автодороги «Красноярск — Енисейск» сегодня утром столкнулись два автомобиля: Лада-21099 и Toyota Land Cruiser. После удара с внедорожником «Лада» отлетела в патрульный автомобиль ГИБДД, который ехал на маршрут патрулирования. По предварительной информации, травмы получили три человека — водитель Toyota, а также пассажир и водитель «Лады». Сотрудники полиции в происшествии не пострадали.

Автомобили перегородили почти всю проезжую часть. Сотрудники дорожной полиции сейчас регулируют движение в месте происшествия, а также устанавливают обстоятельства аварии.

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