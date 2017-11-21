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18:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Батайчанина подозревают в убийстве сына и невестки

55-летний житель Батайска подозревается в убийстве сына и невестки, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, вечером 19 ноября батайчанин в ходе конфликта несколько раз ударил ножом 31-летнюю жену своего сына, а затем и его.

От полученных ранений женщина скончалась в тот же день, ее муж позднее умер в больнице.

Подозреваемый в преступлении задержан. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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