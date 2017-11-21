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08:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Банду ритуальщиков судят в Екатеринбурге за серию акций по устрашению конкурентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября, ИА Уралполит.Ru. Группу, которая оказывала похоронные услуги, начнут судить по обвинению в разбое и поджогах автомобилей с целью устранения конкурентов в Екатеринбурге.

«Уралполит.Ru» писал о том, что уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.

На скамье подсудимых в Ленинском районном суде Екатеринбурга оказались шесть человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Им предъявлен целый букет обвинений, в том числе — в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенное путем поджога, в групповом разбое, в причинении средней тяжести вреда здоровью.

По версии следствия, главари организованной преступной группы Денис Синяк и Емельянов, занимаясь оказанием ритуальных услуг в Екатеринбурге, с октября 2015 года по май 2016 года, желая запугать конкурентов, разработали план по порче автомобилей сотрудников конкурирующих организаций.

При этом они четко распределили роли между всеми участниками группы.

Необходимо отметить, что с 2011 года в должности инспектора в ЕМУП «Комбинат специализированного обслуживания» стал работать Максим Чайка. В его обязанности входил контроль за соблюдением рабочего распорядка сотрудниками предприятия и его обособленных подразделений. При этом Чайка поддерживал дружеские отношения с Синяком и Емельяновым.

В 2013 году Чайка стал навязчиво предлагать руководству комбината организовать совместное предприятие с Емельяновым и Синяком. При этом ЕМУП должно было отказаться от части заказов в пользу этой фирмы за денежное вознаграждение. Синяк и Емельянов поддерживали идею Чайки, а также предлагали создать денежный фонд для оплаты акций по устранению конкурентов.

После того, как руководство предприятия отказалось от данного предложения, произошла серия повреждений автомобилей сотрудников.

«В целом, с целью устрашения сотрудников конкурирующих фирм, также оказывающих ритуальные услуги, и прекращения ими своей деятельности, обвиняемые совершили умышленное уничтожение 10 автомобилей, принадлежащих конкурентам, четырех из них — путем поджога», — говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле 2016 года член банды напал на сотрудника ювелирной компании, у которого Чайка ранее покупал украшения.

«В ходе разбойного нападения у сотрудника ювелирной фирмы похищены ценности из драгоценных металлов на сумму свыше 533 тыс. рублей», — информирует прокуратура.

Чайка также обвиняется в том, что поссорившись с бывшей супругой, устроил ДТП с автомобилем «Lexus LX 570», принадлежащем подруге жены, у которой она жила после развода с ним. В ДТП автомобиль значительно поврежден.

Уголовное дело в отношении Емельянова выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.

Стоит также отметить, что в ходе расследования уголовного дела один из участников преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Он рассказал обо всех совершенных преступлениях и изобличил своих «партнеров». Его уголовное дело также выделено в отдельное производство.

Обвинительное заключение по делу группы утвердил лично заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев, отмечается в сообщении.

«Сегодня в Ленинском районном суде г. Екатеринбурга… начнется судебное следствие по данному уголовному делу. Государственный обвинитель прокуратуры изложит предъявленное подсудимым обвинение», — сообщает надзорное ведомство.

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