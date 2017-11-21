Вспыхнувшая на дороге в Челябинске иномарка попала на видео
По словам очевидцев, пожар начался после ДТП.
По словам очевидцев, пожар начался после ДТП.
Автомобиль загорелся на дороге в Челябинске после аварии, видеозаписью с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, возгорание Renault Duster произошло 21 ноября около 7:40 на автодороге «Меридиан» недалеко от пересечения с проспектом Ленина. Пожару предшествовало столкновение нескольких автомобилей.
«Проезжала как раз мимо, когда машина только загорелась. Остановилась, дала огнетушитель, также и еще некоторые люди несли его. Но, к сожалению, все тщетно. Многие огнетушители не сработали. Поеду покупать огнетушитель, вот думаю два сразу же взять что ли. Жаль автовладельца. Но еще больше жаль наш народ, настолько равнодушны к чужой беде. Останавливала машины, спрашивала огнетушители, так многие даже не то что не остановились, так еще и демонстративно закрывали окна», — написала одна из участниц обсуждения.
Отметим, что днём ранее в Миассе возле торгового комплекса вспыхнула Газель: очевидцы также пытались помочь водителю огнетушителями, однако огонь успел сильно повредить машину.