Вспыхнувшая на дороге в Челябинске иномарка попала на видео

«Проезжала как раз мимо, когда машина только загорелась. Остановилась, дала огнетушитель, также и еще некоторые люди несли его. Но, к сожалению, все тщетно. Многие огнетушители не сработали. Поеду покупать огнетушитель, вот думаю два сразу же взять что ли. Жаль автовладельца. Но еще больше жаль наш народ, настолько равнодушны к чужой беде. Останавливала машины, спрашивала огнетушители, так многие даже не то что не остановились, так еще и демонстративно закрывали окна», — написала одна из участниц обсуждения.