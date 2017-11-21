Массовый пожар на Энергетиков признали поджогом
Массовый автомобильный пожар, произошедший в Красногвардейском районе Петербурга, произошел
Массовый автомобильный пожар, произошедший в Красногвардейском районе Петербурга, произошел
По данным «Водителя», поджог был совершен около 01:00 20 ноября на территории парковки автосалона «Олимп». У дома 59 по проспекту Энергетиков неизвестный спалил пять микроавтобусов Peugeot Boxer, выставленных на продажу.
Известно, что автомобили принадлежат 51-летнему жителю Мурманска. Никто не пострадал.
Напомним, что ранее «Водитель» сообщал об этом пожаре. Так, например, один из стоявших рядом таких же микроавтобусов «Пежо» удалось спасти — его отвез в сторону эвакуатор, проезжавший мимо.