Массовый пожар на Энергетиков признали поджогом

По данным «Водителя», поджог был совершен около 01:00 20 ноября на территории парковки автосалона «Олимп». У дома 59 по проспекту Энергетиков неизвестный спалил пять микроавтобусов Peugeot Boxer, выставленных на продажу.

Напомним, что ранее «Водитель» сообщал об этом пожаре. Так, например, один из стоявших рядом таких же микроавтобусов «Пежо» удалось спасти — его отвез в сторону эвакуатор, проезжавший мимо.