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09:49 (мск), источник: Водитель Петербурга

Массовый пожар на Энергетиков признали поджогом

Массовый автомобильный пожар, произошедший в Красногвардейском районе Петербурга, произошел из-за злоумышленника. Об этом стало известно 21 ноября.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Водителя», поджог был совершен около 01:00 20 ноября на территории парковки автосалона «Олимп». У дома 59 по проспекту Энергетиков неизвестный спалил пять микроавтобусов Peugeot Boxer, выставленных на продажу.

Известно, что автомобили принадлежат 51-летнему жителю Мурманска. Никто не пострадал.

Напомним, что ранее «Водитель» сообщал об этом пожаре. Так, например, один из стоявших рядом таких же микроавтобусов «Пежо» удалось спасти — его отвез в сторону эвакуатор, проезжавший мимо.

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