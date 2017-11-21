В аэропорту Ташкента задержали женщину, вербовавшую проституток для РФ

Источник: Sputnik

«Ранее судимая Мубарак Бердиева планировала отправить Н. Олимову, Н. Буриеву и М. Носирову в Россию для занятия проституцией. Преступница обещала девушкам солидные заработки и хорошую работу. Она была задержана сотрудниками правоохранительных органов в момент отправки девушек через госграницу в международном аэропорту Ташкента», — отметили в ГУВД столицы.

Следственный отдел при УВД Чиланзарского района возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 (торговля людьми, то есть вербовка человека в целях эксплуатации, в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Бердиева уже успела переправить за границу пять девушек из Узбекистана — М. Юлдашеву, Ш. Муминову, Г. Махмудову, Д. Миркаримову и И. Расулову.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают предварительное следствие по уголовному делу, а Мубарак Бердиева проверяется на причастность к другим преступлениям.