Прокуроры просят для Вячеслава Платона еще 16 лет тюрьмы
Вячеслав Платон, отбывающий срок за махинации в Banca de Economii, может получить еще 16 лет тюрьмы.
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Вячеслав Платон, отбывающий срок за махинации в Banca de Economii, может получить еще 16 лет тюрьмы.
Такое наказание просят для него прокуроры по второму уголовному делу — за попытку мошенничества в особо крупных размерах и активную коррупцию. Также обвинители настаивают на штрафе в 300 тысяч леев.
По данным следствия, Платон предлагал большие суммы денег сотрудникам спецназа, которые конвоировали его в суд.
В апреле этого года Вячеслава Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
Адвокаты обжаловали вердикт первой инстанции в Апелляционной палате.