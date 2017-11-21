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08:46 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры просят для Вячеслава Платона еще 16 лет тюрьмы

Вячеслав Платон, отбывающий срок за махинации в Banca de Economii, может получить еще 16 лет тюрьмы.

Источник: Publika.md

Такое наказание просят для него прокуроры по второму уголовному делу — за попытку мошенничества в особо крупных размерах и активную коррупцию. Также обвинители настаивают на штрафе в 300 тысяч леев.

По данным следствия, Платон предлагал большие суммы денег сотрудникам спецназа, которые конвоировали его в суд.

В апреле этого года Вячеслава Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

Адвокаты обжаловали вердикт первой инстанции в Апелляционной палате.

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