​Пожарные эвакуировали 30 человек, из них 10 детей из горящего дома в Екатеринбурге

21 ноября в 03:29 местного времени поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге, на улице Первомайская. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«В результате пожара есть пострадавший. Эвакуировано по лестничным маршам 30 человек, из них 10 детей», — говорится в сообщении.