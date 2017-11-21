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08:50 (мск), источник: УралПолит.ру

​Пожарные эвакуировали 30 человек, из них 10 детей из горящего дома в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября, ИА Уралполит.Ru. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей из горящего дома в Екатеринбурге в ночь на вторник.

21 ноября в 03:29 местного времени поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге, на улице Первомайская. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«В результате пожара есть пострадавший. Эвакуировано по лестничным маршам 30 человек, из них 10 детей», — говорится в сообщении.

Огонь тушили восемь пожарных на трех машинах. В 03:40 возгорание было локализовано, в 03:42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:48.

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