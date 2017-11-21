Ночью в Воронеже на улице Правды сгорел жилой дом и Ford Transit
ЧП случилось в Коминтерновском районе.
ЧП случилось в Коминтерновском районе.
Ночью во вторник, 21 ноября, произошел пожар на улице Правды. Сообщение о нем поступило в МЧС в 3:57. На место выехали сразу 4 пожарных отделения и дознаватель. С пламенем удалось справиться в 4:20.
«В результате пожара поврежден огнем жилой дом 6 на 10 метров по всей площади, рассказали в
К счастью, никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. Сейчас выясняют причины возгорания дома и машины.