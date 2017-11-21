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08:52 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью в Воронеже на улице Правды сгорел жилой дом и Ford Transit

ЧП случилось в Коминтерновском районе.

Источник: Новости Воронежа

Ночью во вторник, 21 ноября, произошел пожар на улице Правды. Сообщение о нем поступило в МЧС в 3:57. На место выехали сразу 4 пожарных отделения и дознаватель. С пламенем удалось справиться в 4:20.

«В результате пожара поврежден огнем жилой дом 6 на 10 метров по всей площади, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Также уничтожен огнем автомобиль Ford Transit».

К счастью, никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. Сейчас выясняют причины возгорания дома и машины.

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