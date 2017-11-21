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08:50 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе судят известную группировку «Четыре брата»

В Актобе начался суд над бандой, которая занималась хищением нефти. Главный обвиняемый — лидер ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар. По материалам дела, инвалид, прикованный к креслу, несколько лет подряд собирал преступную группировку и скупал оружие, передает канал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Еще до начала заседания были приняты усиленные меры безопасности. Оцепили весь район, где находится здание суда, перекрыли движение. Снаружи дежурили полицейские. Судебное разбирательство связано с членами мафии, поэтому у входа адвокатов пострадавших, ответчиков и родственников тщательно проверяли металлоискателем. Журналистам же разрешили наблюдать за процессом лишь с экрана специального монитора в отдельной комнате.

Перед судом предстали 26 человек. Из них 17 находятся под стражей, остальные 9 под подпиской о невыезде. На самый первый вопрос судьи лидер группировки «Четыре брата» Еркин Избасар отвечал неохотно. Жаловался на головную боль, а потом и вовсе заявил, что не понимает, за что его арестовали.

«За год ни разу не допрашивали. Год лежу здесь. За что сижу, сам не знаю», ― неохотно прокомментировал задержанный.

Ещё одна заметная фигура в этом деле, помимо Еркина Избасара, Рахат Аханов. До задержания он занимал весьма высокую должность в Министерстве внутренних дел. Он был первым заместителем начальника департамента криминальной полиции. Однако это ему не мешало закрывать глаза на преступные дела банды, считает следствие. Обвинение считает, что группировка, которую возглавлял Еркин, вполне свободно занималась торговлей оружием. Она держала в страхе бизнесменов, занималась хищением нефти.

«Избасар руководил созданным ОПГ и принимал окончательные решения. Осуществлял вербовку новых участников ОПГ из уголовно-преступной среды, применение огнестрельного оружия и стрельбы, похищение людей», ― пояснил государственный обвинитель Айбек Шокпаров.

Напомним, в декабре прошлого года в Актобе и параллельно в Алматы развернули спецоперацию по задержанию подозреваемых в хищении нефти. Тогда под арест попали руководители нефтеперерабатывающих предприятий, их заподозрили в скупке краденой нефти. А самого лидера ОПГ вместе с телохранителем и водителем задержали в Алматы, затем спецбортом доставили в Актобе. На расследование этого дела ушёл почти год. А сегодня состоялся лишь первый процесс. Только перекличка обвиняемых заняла два часа.

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