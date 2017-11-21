В Актобе судят известную группировку «Четыре брата»

Источник: Newtimes.kz

Еще до начала заседания были приняты усиленные меры безопасности. Оцепили весь район, где находится здание суда, перекрыли движение. Снаружи дежурили полицейские. Судебное разбирательство связано с членами мафии, поэтому у входа адвокатов пострадавших, ответчиков и родственников тщательно проверяли металлоискателем. Журналистам же разрешили наблюдать за процессом лишь с экрана специального монитора в отдельной комнате.

Перед судом предстали 26 человек. Из них 17 находятся под стражей, остальные 9 под подпиской о невыезде. На самый первый вопрос судьи лидер группировки «Четыре брата» Еркин Избасар отвечал неохотно. Жаловался на головную боль, а потом и вовсе заявил, что не понимает, за что его арестовали.

«За год ни разу не допрашивали. Год лежу здесь. За что сижу, сам не знаю», ― неохотно прокомментировал задержанный.

Ещё одна заметная фигура в этом деле, помимо Еркина Избасара, Рахат Аханов. До задержания он занимал весьма высокую должность в Министерстве внутренних дел. Он был первым заместителем начальника департамента криминальной полиции. Однако это ему не мешало закрывать глаза на преступные дела банды, считает следствие. Обвинение считает, что группировка, которую возглавлял Еркин, вполне свободно занималась торговлей оружием. Она держала в страхе бизнесменов, занималась хищением нефти.

«Избасар руководил созданным ОПГ и принимал окончательные решения. Осуществлял вербовку новых участников ОПГ из уголовно-преступной среды, применение огнестрельного оружия и стрельбы, похищение людей», ― пояснил государственный обвинитель Айбек Шокпаров.