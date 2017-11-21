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08:48 (мск), источник: Tengrinews

Источник попавшей в Европу радиации находится в России — «Росгидромет»

Концентрация радиоактивного вещества рутений-106 прибыла на территорию Европы из России, а не из Казахстана, передает Tengrinews.kz. Об этом свидетельствует сообщение «Росгидромета».

Источник: Tengrinews

Сообщение «об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года» опубликовано на сайте «Росгидромета».

«С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня)», — говорится в сообщении.

26—27 сентября продукты распада рутения-106 зафиксированы в Республике Татарстан. Далее высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону.

С 29 сентября по 3 октября рутений-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

Уровни загрязнения на территории Урала зафиксированы как экстремально высокие и высокие.

По данным Greenpeace, наибольшие концентрации рутения-106, выброс которого был зафиксирован в конце сентября, были обнаружены «Росгидрометом» на Южном Урале вблизи комбината «Маяк», принадлежащего «Росатому».

Сообщается, что Greenpeace России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям.

Рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе.

Напомним, европейские СМИ, ссылаясь на отчет Института ядерной и радиационной безопасности Франции, сообщили, что в атмосфере большинства европейских стран обнаружили высокий уровень радиоактивного вещества рутений-106. В Министерстве энергетики Казахстана также опровергли информацию о возможной радиоактивной утечке.

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