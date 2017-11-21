В деле Александра Филиппова появились новые свидетели
На очередном заседании в уфимском районном суде были заслушаны показания новых свидетелей по делу Филиппова. Одним из них оказался гендиректор шинного центра «Таганка», сообщает
На очередном заседании в уфимском районном суде были заслушаны показания новых свидетелей по делу Филиппова. Одним из них оказался гендиректор шинного центра «Таганка», сообщает
Напомним, первый
По версии следствия, учредителем фирмы фиктивно был указан ранее судимый Евгений Ивушкин и от его имени реализовывалась организация. В качестве оплаты Ивушкин получил от Смышляева вексель на 24 млн рублей, который впоследствии был обналичен Филипповым, не уплатившим с дохода налог.
На прошлом заседании 13 ноября были заслушаны четверо свидетелей, один из которых фактически взял вину на себя.
Накануне в зале суда присутствовал генеральный директор ЗАО «Таганка» Сергей Горохов, который сообщил, что познакомился с Александром Филипповым при подготовке к сделке по покупке «Автореала».
Сославшись на слова Андрея Смышляева, Горохов отметил, что господин Филиппов должен был гарантировать «юридическую чистоту» сделки. Как сообщил гендиректор «Таганки», речь шла об отсутствии «подводных камней» со стороны каждой из участвовавших сторон сделки. Прямых показаний о том, что бенефициаром сделки был господин Филиппов, свидетель не дал. Также Сергей Горохов сообщил о том, что знает от Андрея Смышляева информацию, согласно которой все переговоры велись с подсудимым, а не с другими лицами. При этом Горохов отказался оценивать роль Филиппова в сделке.
Кроме того, прокурор зачитал показания еще нескольких свидетелей, которые в суд не пришли. Они касались оформления на физических лиц за вознаграждение компаний, в том числе «Ривз» и «Реста», которые вскоре были закрыты. Нотариус Наталья Спирова, сопровождавшая сделку по
Слушания по делу продолжатся 5 декабря. Суд планирует получить показания свидетелей Евгения Ивушкина и Ильдара Султанова по видеоконференцсвязи. Адвокат Александра Филиппова Зульфия Акбашева ходатайствовала о личном присутствии Евгения Ивушкина на заседании (напомним, он отбывает наказание в учреждении ФСИН), но судья в этом отказала.