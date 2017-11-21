В Волгограде неизвестные ограбили могилу Героя Советского Союза
Полиция Волгограда ищет дерзких злоумышленников, похитивших с могилы Героя Советского Союза Петра Храпова чугунную ограду.
Полиция Волгограда ищет дерзких злоумышленников, похитивших с могилы Героя Советского Союза Петра Храпова чугунную ограду.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Заявитель был на могиле воина в начале сентября. Ограда еще была на месте. Однако когда он вновь пришел к месту захоронения полковника Храпова, то обнаружил, что часть ограды исчезла.
По факту кражи отделом полиции по Дзержинскому району УМВД России по Волгограду уже возбуждено уголовное дело. Полиции предстоит установить личности похитителей и место, куда они дели ограду.