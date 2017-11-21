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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде неизвестные ограбили могилу Героя Советского Союза

Полиция Волгограда ищет дерзких злоумышленников, похитивших с могилы Героя Советского Союза Петра Храпова чугунную ограду.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 20 ноября в отдел полиции по Дзержинскому району обратился пенсионер. Он рассказал, что неизвестные с могилы, где захоронен Герой Советского Союза Петр Храпов похитили четыре секции чугунной ограды черного цвета.

Заявитель был на могиле воина в начале сентября. Ограда еще была на месте. Однако когда он вновь пришел к месту захоронения полковника Храпова, то обнаружил, что часть ограды исчезла.

По факту кражи отделом полиции по Дзержинскому району УМВД России по Волгограду уже возбуждено уголовное дело. Полиции предстоит установить личности похитителей и место, куда они дели ограду.

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