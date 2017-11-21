В Волгограде неизвестные ограбили могилу Героя Советского Союза

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 20 ноября в отдел полиции по Дзержинскому району обратился пенсионер. Он рассказал, что неизвестные с могилы, где захоронен Герой Советского Союза Петр Храпов похитили четыре секции чугунной ограды черного цвета.

Заявитель был на могиле воина в начале сентября. Ограда еще была на месте. Однако когда он вновь пришел к месту захоронения полковника Храпова, то обнаружил, что часть ограды исчезла.