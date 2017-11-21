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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области охотник попытался подстрелить столб

Очередной неосторожный охотник получил ранение, не убедившись в безопасности стрельбы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, 20 ноября в Суровикинскую центральную районную больницу с инородным телом в мягких тканей лица обратился 34-летний мужчина. Врачи оказали ему первую помощь и отправили на операцию в Волгоград, в отделение челюстно-лицевой хирургии больницы № 1, где из мягких тканей лица мужчины медики извлекли несколько дробин.

Установлено, что травмы незадачливый охотник получил еще в субботу, 18 ноября, на охоте в районе хутора Аксеновский Суровикинского района. Мужчина выстрелил в дичь, но не заметил, что в зоне выстрела находится железобетонный столб. Часть дроби, попав в него, отрикошетила в лицо незадачливому охотнику.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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