В Волгоградской области охотник попытался подстрелить столб
Очередной неосторожный охотник получил ранение, не убедившись в безопасности стрельбы.
Очередной неосторожный охотник получил ранение, не убедившись в безопасности стрельбы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, 20 ноября в Суровикинскую центральную районную больницу с инородным телом в мягких тканей лица обратился 34-летний мужчина. Врачи оказали ему первую помощь и отправили на операцию в Волгоград, в отделение
Установлено, что травмы незадачливый охотник получил еще в субботу, 18 ноября, на охоте в районе хутора Аксеновский Суровикинского района. Мужчина выстрелил в дичь, но не заметил, что в зоне выстрела находится железобетонный столб. Часть дроби, попав в него, отрикошетила в лицо незадачливому охотнику.
Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.