Последствия кибератаки на сайты госорганов полностью устранены

Источник: Kommersant.uz

По данным Мининфокома, массовой кибератаке было подвергнуто более 60 тысяч ресурсов в различных странах мира. Благодаря оперативным мерам принятым специалистами по информационной безопасности сайты местных организаций уже работают в штатном режиме.

Uzinfocom и Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка приняли оперативные меры по устранению источника атаки, создали резервные копии взломанных ресурсов для последующего изучения, а также восстановили последние актуальные версии системы с рабочими системными файлами и веб-сайтами организации.