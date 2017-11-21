Последствия кибератаки на сайты госорганов полностью устранены
Накануне, 20 ноября, некоторые информационные ресурсы организаций Узбекистана, включая сайты государственных органов, были подвергнуты кибератаке и взлому.
Накануне, 20 ноября, некоторые информационные ресурсы организаций Узбекистана, включая сайты государственных органов, были подвергнуты кибератаке и взлому.
По данным Мининфокома, массовой кибератаке было подвергнуто более 60 тысяч ресурсов в различных странах мира. Благодаря оперативным мерам принятым специалистами по информационной безопасности сайты местных организаций уже работают в штатном режиме.
Uzinfocom и Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка приняли оперативные меры по устранению источника атаки, создали резервные копии взломанных ресурсов для последующего изучения, а также восстановили последние актуальные версии системы с рабочими системными файлами и
Последствия атаки полностью устранены. Также, проводится работа по изучению причин и способов проведения атаки для выработки дальнейшего противодействия подобным действиям со стороны хакеров.