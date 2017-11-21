Грабитель банка из Могилева оказался гражданином России

Источник: AP 2017

История будто из голливудского кино развернулась в Могилеве вчера днем. Мужчина с пистолетом зашел в отделение Беларусбанка и стал требовать деньги.

Кассир успела нажать тревожную кнопку, и на место тут же выехали сотрудники департамента охраны Ленинского района Могилева и ОМОН.

Как выяснилось позже, грабитель успел захватить пятерых заложников и потребовать автомобиль, однако далеко уехать ему не удалось: преступника задержал ОМОН.

Оказалось, что несостоявшийся грабитель — гражданин России. Родом он из Магадана.

— В сентябре он получил вид на жительство. Здесь у него проживала мать. В настоящее время по месту жительства проводим обыски и другие мероприятия, — цитирует БелаПАН начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Ковальчука.