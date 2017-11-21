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10:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд отказался заменять Роману Юшкову штраф на лишение свободы

Дзержинский суд Перми отклонил ходатайство прокуратуры о замене штрафа на реальное лишение свободы пермскому общественному деятелю Роману Юшкову.

На этом же заседании судья удовлетворила ходатайство самого господина Юшкова о предоставлении ему рассрочки по выплате штрафа.

Напомним, в мае 2017 года Ленинский суд Перми признал Романа Юшкова виновным в разжигании межнациональной розни и оштрафовал на 350 тыс. руб. Позже краевой суд снизил размер штрафа 200 тыс. руб

В августе 2017 года СУ СКР по Пермскому краю возбудило в отношении Романа Юшкова два новых уголовных дела статье «Возбуждение ненависти и вражды» и «Реабилитация нацизма». Как сообщает агентство «Перископ», основанием для них стала сетевая публикация, ставящая под сомнение цифру 6 миллионов как число евреев, уничтоженных в ходе Второй Мировой войны. Позже, в октябре, Следственный комитет возбудил в отношении Юшкова ещё одно уголовное дело за «возбуждение», поводом для чего стала публикация в социальной сети «В Контакте» под названием «Хватит кормить чужаков», в которой на статистическом материале показано, что в СССР происходило перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские, в которых потребление было завышено. На сегодня все три уголовных дела объединены в одно.
Ъ-Online.

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