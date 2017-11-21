В полиции рассказали о массовой эвакуации в омских торговых комплексах

В минувший понедельник, 20 ноября, в Омске утро началось с массовых эвакуаций. Начиная с 11 часов утра неизвестные звонили в школы, социальные учреждения и государственные службы, торговые комплексы, мэрию и омский политех с сообщением об угрозе взрыва.

Силовики оцепили порядка 20 зданий и эвакуировали омичей. В каждом случае полиция и спецслужбы проводили проверку, но, как и ожидалось, ни в одном из них информация об угрозе не подтвердилась.

— В результате проведенных проверочных мероприятий с участием областных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.