«Лэнд Крузер» и «Лада» столкнулись на трассе Красноярск-Енисейск

Авария произошла сегодня утром на 17-м км автодороги Красноярск — Енисейск, как сообщает ГИБДД. Автомобиль марки «Лэнд Крузер» и «Лада-21099» столкнулись на заснеженной дороге, после чего российский автомобиль отбросило на проезжающий патрульный автомобиль ГИБДД, который двигался на маршрут патрулирования.

Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду искореженного металла, сильно пострадал и другой участник аварии. По предварительной информации травмы получили три человека — водитель «Лэнд Крузер», а так же водитель и пассажир «Лада-21099». Участники аварии доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего уточняются.