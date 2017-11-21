Автобус «Ростов — Москва» попал в ДТП в Подмосковье

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Домодедовском районе.

Следовавший из Ростова в Москву автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.