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10:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Автобус «Ростов — Москва» попал в ДТП в Подмосковье

Автобус «Ростов — Москва» попал в ДТП в Подмосковье 21 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Домодедовском районе.

Следовавший из Ростова в Москву автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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