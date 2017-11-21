Сотрудник администрации Волгограда спровоцировал крупное ДТП с пострадавшими

По предварительной информации, сотрудник администрации города, управляя автомобилем Mazda-6 ехал по улице Неждановой в сторону поселка Максима Горького, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio. От удара корейская легковушка врезалась в автомобиль ВАЗ-21053. В результате аварии водитель Kia Rio с тяжелейшими травмами доставлен в больницу, его жена после осмотра врачей отпущена домой. Отец водителя Kia Rio с травмой головы также госпитализирован.