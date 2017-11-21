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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудник администрации Волгограда спровоцировал крупное ДТП с пострадавшими

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в совершении которого подозревают 41-летнего сотрудника отдела по чрезвычайным ситуациям, защите населения и территории администрации Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в понедельник, 20 ноября, в 19:50.

По предварительной информации, сотрудник администрации города, управляя автомобилем Mazda-6 ехал по улице Неждановой в сторону поселка Максима Горького, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio. От удара корейская легковушка врезалась в автомобиль ВАЗ-21053. В результате аварии водитель Kia Rio с тяжелейшими травмами доставлен в больницу, его жена после осмотра врачей отпущена домой. Отец водителя Kia Rio с травмой головы также госпитализирован.

Водитель Mazda отказался от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянение, и позже обратился в больницу, сославшись на то, что после аварии внезапно почувствовал себя плохо.

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