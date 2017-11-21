На ул. Гастелло в Самаре горел автомобиль Hyundai

На месте происшествия горел автомобиль Hyundai. Семь человек с применением двух единиц техники полностью затушили его в 3:11, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания автомобиля и ущерб от пожара устанавливаются.