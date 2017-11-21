На ул. Гастелло в Самаре горел автомобиль Hyundai
Во вторник, 21 ноября, в 2:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Гастелло в Октябрьском районе.
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Во вторник, 21 ноября, в 2:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Гастелло в Октябрьском районе.
На месте происшествия горел автомобиль Hyundai. Семь человек с применением двух единиц техники полностью затушили его в 3:11, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания автомобиля и ущерб от пожара устанавливаются.