Тротиловые шашки времен ВОВ нашли на стройплощадке в Боровлянах
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тротиловые шашки времен ВОВ нашли на стройплощадке в деревне Боровляны Минского района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тротиловые шашки времен ВОВ нашли на стройплощадке в деревне Боровляны Минского района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Опасная находка была обнаружена днем 20 ноября.
«На строительной площадке были найдены 7 тротиловых шашек и ящик с более 250 патронами калибра 7,95 мм времен ВОВ. Взрывчатка была уничтожена