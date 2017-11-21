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09:45 (мск), источник: БЕЛТА

Тротиловые шашки времен ВОВ нашли на стройплощадке в Боровлянах

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тротиловые шашки времен ВОВ нашли на стройплощадке в деревне Боровляны Минского района, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Опасная находка была обнаружена днем 20 ноября.

«На строительной площадке были найдены 7 тротиловых шашек и ящик с более 250 патронами калибра 7,95 мм времен ВОВ. Взрывчатка была уничтожена саперно-пиротехнической группой в/ч 5448», — рассказали в УВД.

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