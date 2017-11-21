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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В ачинском кадетском корпусе массовое отравление воспитанников

Девять учащихся в больнице, предварительный диагноз «кишечная инфекция».

Источник: Комсомольская правда

В ачинском кадетском корпусе массовое отравление воспитанников. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК региона.

По версии следователей, накануне, 20 ноября, вечером плохо себя почувствовали сразу несколько учащихся корпуса. Девятерых воспитанников пришлось увезти в инфекционное отделение. Предварительный диагноз пациентов — «кишечная инфекция».

Сейчас по факту массового отравления детей проверку проводит роспотребнадзор. Параллельно с этим доследственную проверку назначили и сотрудники краевого следкома. Эксперты взяли пробы ну кухне кадетского корпуса. Кроме того, скорее всего, проверят и медицинские документы сотрудников образовательного учреждения.

По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела. Если кто-то откажется виновным в отравлении воспитанников, дело заведут на этого человека.

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